Рига, 4 ноября, 2019, 17:33 — ИА Регнум. Недавно избранный председатель «Согласия» — крупнейшей оппозиционной партии и фракции Сейма Янис Урбанович пообещал вырастить новое поколение лидеров партии вместо внезапно уехавшего евродепутатствовать в Брюсель экс-мэра Риги Нила Ушакова, сообщил портал press.lv.

Saeima Янис Урбанович

Новое поколение лидеров в партии «Согласие» не успело подрасти и скоординироваться, считает председатель политической силы Янис Урбанович. «Я не хочу кем-то стать, я хочу кого-то сделать кем-то. Так получилось, что новое поколение не выросло после скоропостижного ухода Нила в Европарламент. Да, я как садовник, а что в этом плохого? Я люблю копаться в грядках, что-то похожее делаю в политике. Я вижу сорняки. И я выращу следующее поколение. У нас не проблем с лидерами, есть проблемы с коммуникацией между ними. И я та серость, которая вырастит те прекрасны цветы. У нас полгода на то, чтобы причесать свои ряды. Во всех политических силах сейчас кризис», — сказал он.

ИА REGNUM уже писало, что на съезде партии, 26 октября Янис Урбанович набрал 218 голосов участников конгресса. Его соперники Вячеслав Домбровский и Андрис Морозов набрали 49 и 18 соответственно. Бегство из Риги в Брюссель Нила Ушакова в Латвии связывают с обвинениями в коррупции окружения бывшего мэра.