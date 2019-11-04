Горно-Алтайск, 4 ноября, 2019, 17:15 — ИА Регнум. В столице Республики Алтай завершены работы по благоустройству двух дворовых территорий в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, торжественное открытие прошло сегодня, 4 ноября.

Пресс-служба Главы РА и Правительства РА Дворовые площадки открыли в Горно-Алтайске

Во дворах были посажены деревья и кусты, отремонтированы проезды, оборудованы детские и спортплощадки — всего было затрачено около 10,6 млн рублей. Средства были выделены из бюджетов всех уровней, а также собственниками квартир.

В четырёх прилегающих домах проживает порядка тысячи человек, которые отметили, что после ремонта дворы стали значительно красивее и удобнее. Отмечается, что половина семей имеют маленьких детей.

«По программе комфортной городской среды, реализуемой в рамках нацпроекта, в муниципальных образованиях региона в этом году благоустраивается 14 общественных территорий, а также шесть дворовых территорий в столице республики — Горно-Алтайске, четыре дворовые территории уже были открыты», — добавили в правительстве.

Напомним, 7 мая 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В соответствии с документом, в стране реализуется нацпроект «Жильё и городская среда».

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