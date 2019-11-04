Оренбург, 4 ноября, 2019, 17:09 — ИА Регнум. В Оренбургской области суд отклонил иск жителя Первомайского района к приставам на сумму 100 трлн рублей. Об этом пишут СМИ.

Суд не посчитал обоснованной такую сумму иска. Как передаёт телеграм-канал «Подъём», мужчина намерен обжаловать отказ.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин подал к судебным приставам иск на рекордную сумму — 100 трлн рублей. Поводом стала блокировка его страницы в соцсети «Одноклассники». Оренбуржец пояснил, что эта сумма демонстративная и символическая, и она призвана отразить неразбериху, которая, как он считает, царит в судах.