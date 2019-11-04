Москва, 4 ноября, 2019, 17:09 — ИА Регнум. Только вместе жители России смогут решить все самые сложные задачи и ответить на любые вызовы, заявил 4 ноября президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в честь Дня народного единства.

Kremlin.ru Приём по случаю Дня народного единства

По словам главы государства, самая прочная надежная основа успешного развития России — это сплоченность общества, верность ценностям мира, доверия и взаимного уважения между людьми разных национальностей. Беречь эти традиции завещано всей историей страны, добавил он.

«Мы твердо знаем, что только вместе мы достигнем самых высоких целей, решим самые сложные задачи, достойно ответим на любые вызовы», — заявил российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, празднование Дня народного единства было установлено в России в 2005 году. Праздник был учрежден в честь событий 1612 года, когда второе народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов и был положен конец Смутному времени.

Ране Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили выставку «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве», которая проходит в Манеже.

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