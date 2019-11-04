Каир, 4 ноября, 2019, 16:52 — ИА Регнум. Вооруженные силы Египта ликвидировали 83 террористов во время спецоперации на Синайском полуострове, об этом 4 ноября сообщает Anadolu Ajansi.

Tech. Sgt. H. H. Deffner Армия Египта

Также отмечается, что в период с 28 сентября по 4 ноября правоохранительные органы страны задержали 77 боевиков.

В ходе противостояния погибли или получили ранения трое военнослужащих. Подробности спецоперации не раскрываются.

Напомним, в феврале 2018 года власти Египта объявили о проведении спецоперации на Синайском полуострове, направленной против боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).