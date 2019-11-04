Киев, 4 ноября, 2019, 16:32 — ИА Регнум. Нацбанк Украины ожидает получение первого транша от МВФ по новой кредитной программе до конца текущего года.

Иван Шилов ИА REGNUM Нацбанк Украины

Соответствующее заявление регулятора обнародовано сегодня, 4 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

По оценке НБУ, результаты последних встреч украинской правительственной делегации с руководством МВФ в Вашингтоне, а также анонсированный приезд миссии МВФ в Киев в ноябре «предоставляют основания» для ожидания подписания нового меморандума о сотрудничестве.

А вот отсрочка новой программы сотрудничества с МВФ, заявляет украинский Нацбанк, является одном из рисков нереализации макроэкономического прогноза по экономическому росту на 3,5−4% в 2020 г. Еще одна возможная проблема в этом контексте — усиление угроз для макрофинансовой стабильности, прежде всего, в результате решений украинских судов.

2 ноября издание The Wall Street Journal со ссылкой на людей, знакомых с ходом переговоров между Киевом и МВФ, сообщило, что Фонд практически «заморозил» предоставление финансовой помощи Украине. Согласно тексту статьи, связано это с обеспокоенностью МВФ тем, что украинский лидер Владимир Зеленский потом не сможет вернуть миллиарды долларов, которые были разворованы банками, в том числе тем, что некогда принадлежал его близкому стороннику — бизнесмену Игорю Коломойскому.

До этого, 30 октября, министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что власти страны и МВФ продолжают подготовку меморандума для новой трехлетней программы финансирования.