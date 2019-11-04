Оренбург, 4 ноября, 2019, 16:11 — ИА Регнум. Житель Первомайского района Оренбургской области требовал компенсацию в 100 трлн рублей за блокировку своего сайта в соцсети «Одноклассники». Мужчина отметил, что сумма в 100 трлн — символическая и демонстративная, она должна отразить ту неразбериху, которая, по его мнению, царит в судебном производстве, сообщает телеграм-канал «Подъем».

Telefakt.ru Федеральная служба судебных приставов (ФССП)

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на УФССП по Оренбургской области, страницу жителя Первомайского района заблокировали за то, что ее владелец опубликовал текст, где назвал предпринимателя, оказывающего услуги по установке пластиковых окон, мошенником. Информацию посчитали порочащей честь, достоинство и репутацию бизнесмена. Суд обязал автора удалить информацию, однако это требование не было удовлетворено. Тогда приставы обратились в Роскомнадзор и доступ к странице был ограничен.

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Между тем оренбуржец продолжает утверждать, что бизнесмен обманывает и оказывает некачественные услуги. Возмущенные клиенты обращаются в суд. А у предпринимателя есть коррупционные связи с приставами. Об этом мужчина заявил телеграм-каналу «Подъем».

Также оренбуржец отметил, что, согласно судебным материалам, страницу заблокировали на один день, но разблокировать ее удалось спустя два месяца.

По данным информресурса, мужчина готов обжаловать решение суда первой инстанции об отказе в компенсации в областном суде.