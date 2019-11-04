Москва, 4 ноября, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Администрация социальной сети «ВКонтакте» решила запустить экспериментальную функцию для борьбы с оскорблениями в комментариях.

Martinsson Serg Вконтакте

Данное нововведение предполагает, что когда пользователь пишет сообщение, специальные алгоритмы определяют, есть ли в тексте признаки оскорбления. Если они есть, то робот соцсети рекомендует автору не тратить время на агрессию и отказаться от обидных слов.

Данная функция будет запущена в рамках всей соцсети ровно на один день. По результатам этого дня администрация оценит, насколько эффективно такие советы снижают количество негатива в комментариях.

Стоит отметить, что уровень агрессии в социальных сетях подчас бывает довольно высок. Например в Южной Корее из-за травли в соцсетях известная исполнительница покончила с собой.