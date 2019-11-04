Оренбург, 4 ноября, 2019, 15:40 — ИА Регнум. В Оренбурге 4 ноября прошли праздничный концерт и фестиваль национальных культур «Мост дружбы», посвящённые Дню народного единства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Orenburg-gov.ru Концерт в честь Дня народного единства в СКК «Оренбуржье»

Главной площадкой для праздничных мероприятий стал спортивно-культурный комплекс «Оренбуржье». В фойе работали выставки национального творчества. На сцене спорткомплекса оренбургские творческие коллективы представили праздничные номера.

От имени губернатора оренбуржцев поздравил и. о. заместителя председателя правительства Оренбургской области по внутренней политике Олег Димов: «Оренбуржье всегда было и остаётся многонациональным краем, опорой страны, где в мире и добрососедстве живут представители более чем 126 народностей. И на каком бы языке ни говорили оренбуржцы, какую бы веру ни исповедовали, нас всех объединяет любовь к нашей великой Родине, уважение к традициям наших предков, дружба и межнациональное согласие. Все это — основа нашей жизни. С праздником, дорогие земляки!».

В торжественной обстановке молодым людям, достигшим 14-летнего возраста, вручили паспорта.

Олег Димов вручил паспорта оренбуржцам, достигшим 14-летнего возраста. Затем состоялся концерт, в котором приняли участие хореографические и вокальные коллективы из Оренбурга и районов области.

Стоит отметить, что 4 ноября во всех муниципальных образованиях региона в честь праздника были организованы выставки, концерты, спортивные мероприятия, а также акции с лейтмотивом «Мы едины».