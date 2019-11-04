Липецк, 4 ноября, 2019, 15:27 — ИА Регнум. В Липецке на площади Петра Великого в День народного единства прошёл праздник «Россия объединяет», в котором приняли участие делегации городов и районов. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба областной администрации, перед Городским дворцом молодежи состоялось театрализованное представление.

Липецкаяобласть.рф День народного единства в Липецке

На выставке «Национальное подворье» — территория мира и согласия» представили культуру и кухню живущих в Липецкой области представителей многочисленных национальностей, народностей и автономий. Также в рамках выставки прошли мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и парад участников в национальных костюмах.

Завершился праздник на площади Петра Великого концертом лучших творческих коллективов региона «Национальный венок из песен и танцев народов России».