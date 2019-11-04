Минск, 4 ноября, 2019, 15:23 — ИА Регнум. 17 лет колонии общего режима было назначено гражданке России судом города Бреста за незаконный ввоз на территорию Белоруссии наркотических средств. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба Брестского областного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Женщина была задержана в мае текущего года при попытке ввоза на автомобиле Chrysler из Польши 100 упаковок экстази весом более 100 кг и 550 г гашиша. Наркотики были спрятаны в специальных тайниках внутри автомобиля.

Пресс-служба белорусской таможни сообщила, что партия наркотиков, изъятая у гражданки РФ стала самой крупной из выявленных на границе за последние 25 лет.

Судом контрабандистке назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием срока наказания в колонии общего режима. В настоящее время приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации крупного канала поставки наркотических веществ в город Красноярск.