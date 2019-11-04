Тегеран, 4 ноября, 2019, 16:40 — ИА Регнум. 3 ноября Начальник полиции иранской провинции Систан и Белуджистан Ахмад Азаркиш сообщил, что в шахрестане (муниципалитете) Сараван было изъято более 50 000 литров контрабандного топлива. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

По словам чиновника, два контрабандиста старались провести контрабандный мазут через ирано — пакистанскую границу, однако силами полиции автоцистерны были задержаны и топливо изъято. Ахмад Азаркиш отметил, что полиция проводит расследование, чтобы выявить всех причастных к торговле нелегальным топливом.

Ахмад Азаркиш заявил, что за последний год иранский риал сильно обесценился по отношению к мировым валютам, а цены на топливо остались неизменными. «Таким образом, контрабанда топлива стала еще более прибыльным занятием», — констатировал чиновник.