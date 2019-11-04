Мадрид, 4 ноября, 2019, 15:22 — ИА Регнум. Испанский теннисист Рафаэль Надаль решит участвовать ли ему в Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) после прохождения процедуры магнитно-резонансной томографии (МРТ). Об этом 4 ноября сообщил в своем Twitter журналист Рави Убху со ссылкой на менеджера спортсмена.

(сс) Tatiana Рафаэль Надаль

По данным источника, Надаль проведёт МРТ 5 ноября и по его итогам вместе со своим врачом примет решение, принимать ли ему участие в Итоговом турнире.

Отметим, ранее Рафаэль Надаль снялся с турнира серии «Мастерс» в Париже по причине повреждения мышц брюшной полости во время разминки перед матчем полуфинала с представителем Канады российского происхождения Денисом Шаповаловым.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Рафаэль Надаль занял первое место в обновленном рейтинге АТР, опубликованном 4 ноября на официальном сайте организации.