Тегеран, 4 ноября, 2019, 16:22 — ИА Регнум. 3 ноября мэр Тегерана Пируз Ханачи заявил, что проблемы в Тегеране аналогичны проблемам в других городах мира, поэтому пути их решения одинаковы. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

Ninara Тегеран

По мнению Пируза Ханачи, бедность, отток населения из центра в пригород, загрязнение воздуха — проблемы, характерные для крупных городов в любой точке планеты. Политик упомянул о попытках администрации австралийского Мельбурна снизить температуру в городе на 4 градуса, назвав это примером смелого проекта по городскому развитию за последнее время.

Пируз Ханачи призвал все страны мира участвовать в иранской премии Adobe Global, назвав ее прекрасной возможностью продемонстрировать свои достижения в улучшении качества городской среды и поделиться опытом в этой области.