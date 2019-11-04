Милан, Италия, 4 ноября, 2019, 15:06 — ИА Регнум. Отсутствие индивидуальности у футболистов назвал главной причиной неудач «Милана» итальянский тренер Фабио Капелло, сообщает Football Italia.

Steindy Фабио Капелло

«У этих игроков нет никакой индивидуальности, они не показывают тот уровень, который должны за уплаченную за них сумму», — сказал Капелло.

Он добавил, что все футболисты команды играют со страхом, а в команде нет лидера, который смог бы строить вокруг себя коллектив и доносить идеи тренера до игроков.

Напомним, на сегодняшний день «Милан» занимает 12-е место в чемпионате Италии в этом сезоне, в активе команды 13 очков после 11 туров.