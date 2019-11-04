Киев, 4 ноября, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Глава МИД Украины Вадим Пристайко выступил против поездки депутата Государственной lумы РФ Алексея Журавлева («Родина») в зону разведения сил в Золотом. Об этом глава МИД Украины заявил 4 ноября во время совместного брифинга с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу.

President.gov.ua Вадим Пристайко

Пристайко назвал эту поездку «нарушением всех норм», подчеркнув, что «это наша территория, на которую он (Журавлев — ИА REGNUM) приехал без разрешения». Пристайко добавил, что официальная реакция МИД Украины последует.

Напомним, 2 ноября в пресс-службе народной милиции ЛНР сообщали о посещении депутатом Государственной думы от партии «Родина» Алексеем Журавлевым участка разведения сил в Золотом.