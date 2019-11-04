Киев, 4 ноября, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) в январе — октябре 2019 г. составил 73,289 млрд кубометров.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

Соответствующие данные сегодня, 4 ноября, обнародовала госкомпания «Укртрансгаз», которая является оператором украинской ГТС, передает корреспондент ИА REGNUM.

Источник информирует, что транзит через Украину увеличился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Непосредственно за октябрь, подчеркивает «Укртрансгаз», транзит газа из России по территории Украины составил 6,97 млрд кубометров — это на 5,2% больше, чем за октябрь прошлого года.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Нацбанк Украины оценил потенциальные прямые потери экономики из-за снижения объемов транзита российского газа в 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 г. В рамках базового прогнозного сценария украинский регулятор предполагает сокращение объема транзита до 50 млрд кубометров газа в 2020 г. и до 30 млрд кубометров газа с 2021 г.

Согласно официальным данным, транзит газа через ГТС Украины в 2018 г. составил 86,7 млрд кубометров топлива.