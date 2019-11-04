Екатеринбург, 4 ноября, 2019, 15:07 — ИА Регнум. В День народного единства в Екатеринбурге прошёл крестный ход в честь Казанской иконы Божьей матери. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе местной епархии.

Ekaterinburg-eparhia.ru Крестный ход в праздник Казанской иконы Божией Матери в Екатеринбурге

Верующие собрались у Свято-Троицкого кафедрального собора, после чего прошли по центральным улицам города. Завершился крестный ход у Храма-на-крови.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге также прошёл митинг-концерт в честь Дня народного Единства. Также в городе в рамках праздничных мероприятий проходит окружной Фестиваль культуры и искусства России.