Оренбург, 4 ноября, 2019, 14:50 — ИА Регнум. Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Цитата из кф «Кто расскажет небылицу?». реж Роберт Саакянц. 1982. СССР Так ведь в такой мешок всё мое царство целиком уместится?

Иск был подан неким должником к ФССП. Сумма иска — 100 трлн рублей. Это больше, чем пять годовых федеральных бюджетов Российской Федерации.

Уточняется, что иск был подан в Первомайский районный суд Оренбургской области.

Подробности иска в ФССП раскрывать не стали.

Стоит отметить, что суд уже рассмотрел этот иск и отказал в его удовлетворении, признав сумму в 100 трлн рублей необоснованной.