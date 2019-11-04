Париж, 4 ноября, 2019, 14:56 — ИА Регнум. Собор из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО ограбили неизвестные злоумышленники на юго-западе Франции. Об этом 4 ноября сообщает издание Republique des Pyrenees.

(сс) D Villafruela Кафедральный собор Сент-Мари в Олорон-Сент-Мари

Ограбление произошло в департаменте Атлантические Пиренеи в городе Олорон-Сент-Мари. Злоумышленники в ночь на 4 ноября проникли в собор Сент-Мари, построенный в XI—XIII веках, взломав автомобилем боковую дверь собора.

Грабители использовали автомобиль как таран, привязав предварительно к переднему бамперу большой кусок дерева. Взломав дверь, изготовленную из ценной древесины в Средние века, злоумышленники перепилили решетку и проникли в ту часть здания, где выставлялась церковная утварь, украшения и другие ценные вещи.

Как уточнил мэр города Эрве Люкберей, добычей грабителей стали, в том числе, золотые украшения, принадлежавшие ранее епископам Олорона-Сент-Мари. Часть выставленных предметов грабители поломали и разбили. Автомобиль, которым была протаранена дверь, злоумышленники бросили на месте преступления, скрывшись на запасном.

В настоящее время сотрудники полиции изучают все обстоятельства ограбления собора, начаты мероприятия по установлению личности и розыску преступников.

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