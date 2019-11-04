Санкт-Петербург, 4 ноября, 2019, 14:54 — ИА Регнум. Иранский нападающий футбольного санкт-петербургского клуба «Зенит» Сердар Амзун надеется ещё долго продолжать свою карьеру в команде. Его слова на эту тему приводит 4 ноября официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциация (УЕФА).

Tasnim News Agency Сердар Азмун

«Надеюсь буду играть за «Зенит» еще долгие годы, и мы поможем друг другу добиваться успеха», — заявил Азмун

Также он добавил, что у санкт-петербургского клуба превосходные и терпеливые болельщики, которые всегда поддерживают команду, а кроме этого — прекрасные игроки и сильный тренерский штаб, что помогает расти каждому футболисту.

Отметим, в нынешнем сезоне Сердар Азмун сыграл за «Зенит» в 14 матчах и отметился в них 4 голами и 5 результативными передачами.