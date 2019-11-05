Иван Шилов ИА REGNUM Война. Хроника 1941−1945 гг

Москва, 5 ноября, 2019, 03:00 — ИА Регнум.

Война. Хроника 1941−1945 гг. 5 ноября: немецкие силы в Крыму оказались заблокированы с суши.

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5 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в результате быстрого нападения обошли Киев, вошли на северную и западную окраины города. Закончилась Мелитопольская наступательная операция войск 4-го Украинского фронта. От немецких войск была освобождена Северная Таврия. Немецкие силы в Крыму оказались заблокированы с суши.

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