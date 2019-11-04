Черновцы, Украина, 4 ноября, 2019, 14:28 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Черновцах группу лиц, которая занималась изготовлением фальшивой иностранной валюты. Об этом 4 ноября сообщается в пресс-службе национальной полиции.

Истмен Джонсон. Фальшивомонетчики. 1853

Полицейские установили, что фальшивая валюта использовалась злоумышленниками для приобретения транспортных средств и цифровой техники. Возраст членов преступной группировки — от 19 до 39 лет. Организатор группы — 19-летний житель города Черновцы.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что в течение года вели работу по установлению участников группировки, их связям и причастности к совершению преступлений.

Организатор группировки вместе с соучастником был задержан 3 ноября во время очередного сбыта 2,5 тысяч фальшивых долларов США. Во время обысков автомобиля правонарушителей было обнаружено 27,5 тысяч фальшивых долларов США.

В полиции отметили, что также на протяжении суток было проведено 20 обысков у участников группы, во время которых было изъято около 62 тысяч долларов США, половина из которых оказались фальшивыми. Также были изъяты 5,5 тысяч евро и 166 тысяч гривен, добытых преступным путем, а также оружие и боеприпасы.

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