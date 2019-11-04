Тамбов, 4 ноября, 2019, 14:00 — ИА Регнум. В Тамбове День народного единства вышли отмечать на площадь Музыки 22 тысячи человек, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Праздник в Тамбове

Сегодня, 4 ноября, День единства отмечают во всех муниципалитетах Тамбовской области. В областном центре праздник начался с торжественного митинга.

«Именно в этот день, в День народного единства, россияне собираются и чувствуют особую гордость за нашу страну. Мы — славные потомки великих людей России, которые дали нам свободу и чувство единения. Счастья и здоровья каждому из вас! Мира и благополучия каждому дому», — поздравил с Днём народного единства тамбовчан губернатор Александр Никитин.

Он подчеркнул, что в этот день чувствуется «особая ответственность за наш край».

Tambov.gov.ru Губернатор Александр Никитин подчеркнул, что в этот день чувствуется «особая ответственность за наш край»

Tambov.gov.ru С Днём народного единства поздравил тамбовчан губернатор Александр Никитин

После торжественной части мероприятия тамбовчане и гости областного центра смогли посетить гастрономические площадки народов, которые живут в регионе. В частности, здесь были представлены блюда русской, украинской, белорусской, татарской и узбекской кухни. В «полевой кухне» предлагали горячий чай, выпечку и гречневую кашу.

На площади Музыки все желающие также смогли посетить фотозоны и интерактивные уголки, подготовленные молодёжными организациями, а также принять участие в спортивных состязаниях и конкурсах.

Большой интерес вызвал специально установленный стенд с силуэтом России, где любой желающий мог написать свой ответ на вопрос: «Почему мы едины?».