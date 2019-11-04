Оттава, 4 ноября, 2019, 14:04 — ИА Регнум. Судно, налетевшее на скалы сто лет назад сильными ливнями и шквалистым ветром было снесено в направлении к Ниагарскому водопаду в Канаде. Об этом 4 октября сообщает телеканал CBS.

(сс) Saffron Blaze Ниагарский водопад

Грузовое судно длиной около 20 метров сорвалось с буксира в августе 1918 года и было затоплено экипажем на канадском участке реки Ниагары. С тех пор судно, застрявшее в скалах, служило популярной достопримечательностью Ниагарского туристического комплекса.

Шторм, вызвавший сильные ливни и сопровождаемый сильным шквалистым ветром, обрушился на данный район 31 октября, сдвинул судно на 46 метров вниз по Ниагаре, в сторону Ниагарского водопада.

Специалисты, наблюдающие за передвижением судна, опасаются, что его может отнести течением к водопаду. Передвижение судна по реке постоянно мониторится.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сильный ураган оставил без энергоснабжения более миллиона человек на востоке Канады.