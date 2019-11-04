Волгоград, 4 ноября, 2019, 13:54 — ИА Регнум. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в День народного единства посетил праздничную площадку у музея «Россия — моя история», попробовал горячий чай и пообщался с жителями, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Митинги, концерты, интерактивные площадки и ярмарки, приуроченные к празднику, 4 ноября прошли во всех городах и районах Волгоградской области.

Spbstu.ru Исторический парк Россия – моя история в Волгограде

В Волгограде центром народных гуляний стала территория вокруг музея «Россия — моя история». Здесь собрались более пяти тысяч человек. Зрители увидели показательные выступления казаков, танцы кавказских народов, номера самодеятельных и профессиональных артистов. Для детей организаторы предусмотрели несколько интерактивных площадок. Также работала выставка-продажа изделий народных умельцев, представили свою продукцию местные сельхозпроизводители.

Общая программа празднования Дня народного единства началась в регионе ещё 31 октября, когда стартовал фестиваль-конкурс национальных культур и фольклора «Ориент».