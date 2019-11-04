Даллас, США, 4 ноября, 2019, 13:38 — ИА Регнум. Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» Лука Дончич установил сразу четыре достижения в матче с «Кливленд Кавальерс». Об этом 4 ноября сообщается на сайте лиги.

Javier Mendia García Лука Дончич

В этом матче Дончич оформил трипл-дабл из 29 очков, 14 подборов и 15 передач. Он стал первым игроком в истории НБА, которому удался такой трипл-дабл в двух играх подряд.

Также он стал самым молодым игроком в истории лиги, который в двух матчах кряду делал трипл-даблы, набирая при этом не менее 25 очков.

Кроме того, 20-летний баскетболист стал вторым игроком в истории «Далласа», который в двух матчах подряд отдавал не менее 15 передач.

Наконец, словенец стал первым с 1965 года игроком, который в двух встречах подряд набирал не менее 25 очков, собирал не менее 10 подборов и отдавал не менее 15 передач.