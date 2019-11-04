Неаполь, Италия, 4 ноября, 2019, 14:01 — ИА Регнум. Испанский нападающий футбольного клуба «Наполи» Хосе Кальехон может во время зимнего трансферного окна сменить испанский чемпионат на китайский. Об этом 4 ноября сообщает Il Mattino.

Save the Dream Хосе Кальехон

По данным источника, текущий контракт 32-летнего футболиста истекает летом 2020 года и руководство «Наполи» уже дало понять, что не будет продлевать соглашение на условиях игрока.

В связи этим вероятность ухода Кальехона в испанский клуб «Далянь Ифан», который интересуется футболистом, достаточно высока, и там игрок может встретится со своим экс-коллегой по клубу — словацким хавбеком Мареком Гамшиком.

Отметим, в нынешнем сезоне Хосе Кальехон сыграл за «Наполи» в 14 матчах и отметился в них 1 голом и 6 результативными передачами.