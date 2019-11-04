Донецк, 4 ноября, 2019, 14:00 — ИА Регнум. Смгнал о готовности к разведению сил подали ополченцы Донецкой Народной Республики на линии соприкосновения в районе населённого пункта Петровское. Об этом 4 ноября сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

Ровно в 13:00 мск была запущена сигнальная ракета белого цвета в знак готовности приступить к возобновленному разведению сил и средств.

Если в течение часа украинские военные подадут такой же сигнал, то ополченцами ДНР будет запущена зелёная сигнальная ракета в знак начала отвода войск от линии соприкосновения на пилотном участке.

Напомним, контактная группа по Украине в Минске 1 октября подписала соглашение о разведении войск в районе населённых пунктов Золотое и Петровское.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский призвал украинских военнослужащих быть гарантами тишины и мира по всей линии соприкосновения в Донбассе.

Также сообщалось о 19 случаях нарушения режима перемирия украинскими военными на территории ДНР.