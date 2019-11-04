Вашингтон, 4 ноября, 2019, 13:29 — ИА Регнум. Совокупные доходы в индустрии видеоигр в 2019 году составят $174 млрд. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на прогноз аналитиков компании IDC.

Иван Шилов ИА REGNUM Компьютерные игры

В IDC объяснили, что в эту сумму входит доход от продажи видеоигр и игровых консолей, а также внутриигровые покупки.

Отметим, аналитики компании SuperData Research Holdings оценили общие доходы разработчиков видеоигр в 2018 году в $110 млрд. При этом большая часть доходов ($60 млрд) пришлась на долю разработчиков видеоигр для мобильных устройств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре руководитель игровой студии Google Stadia Games and Entertainment Джейд Реймонд рассказала, что компания Google планирует открыть ещё несколько студий по разработке видеоигр для своего облачного сервиса Stadia.