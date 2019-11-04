Мехико, 4 ноября, 2019, 16:22 — ИА Регнум. Находившийся на праздновании Дня мёртвых на развалинах древнего города Майя Паленке, штат Чьяпас, президент Мексики Андрес Лопес Обрадор выразил уверенность в том, что страна движется «по правильному курсу». Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada.

Fuente.presidencia.gob.mx Андрес Мануэль Лопес Обрадор

Верность выбранного пути национального развития глава государства объяснил тем, что политику его правительства поддерживает народ.

«Нам нечего бояться, таков мой вывод», — заключил Лопес Обрадор.