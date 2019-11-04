Орел, 4 ноября, 2019, 12:58 — ИА Регнум. Праздничной акцией «Хоровод единства» отметили жители Орла День народного единства 4 ноября. Горожане в третий раз встали в хоровод на площади Ленина, сообщила пресс-служба правительства области. Цель акции, которая проходила по всей стране, — объединение людей разных традиций и культур.

Пресс-служба правительства Орловской области «Хоровод единства» в Орле

В Орле на площади Ленина собрались представители правительства региона, администрации города, депутаты, представители общественных организаций и объединений, студенты. Участники акции, взявшись за руки, образовывали различные традиционные для хороводов фигуры — «уголки», «утюжок», «капуста» и другие. Помогали участникам хоровода муниципальный ансамбль «Славица», фольклорный ансамбль «Светозары». Солисты казачьего ансамбля продемонстрировали гостям праздника фланкировку.

Отметим, что в Орле в День народного единства проходит целый ряд праздничных мероприятий. Так, в сквере Ермолова организован открытый фестиваль здорового образа жизни «Сдавай с нами «ГТО»!». В Детском парке на площадке у лодочной станции стартовала спортивная программа «Вместе — дружная семья». В Городском парке культуры и отдыха пройдет праздничный концерт, посвящённый Дню народного единства.