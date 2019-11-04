Курган, 4 ноября, 2019, 12:56 — ИА Регнум. В Кургане в День народного единства был сплетён «Венок дружбы». Так называется многонациональное мероприятие, которое объединило казахов, татар, белорусов, башкир, украинцев, армян и русских, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии столицы Зауралья.

Kurgan-city.ru Концерт «Венок дружбы» в Кургане

Фестиваль национальных культур «Венок дружбы» проходит в Кургане 13-й раз. Как отметил на открытии мероприятия директор городского департамента социальной политики Игорь Постовалов, в Курганской области проживают представители более 100 национальностей. В областной столице работает несколько национальных объединений: центр армянкой культуры, татарский центр, совет казахской молодёжи Зауралья, украинский центр культуры, белорусский и другие.

Во время мероприятия национальные объединения Кургана представили народные костюмы, блюда, книги. Зрители восторженно приняли концерт, программа которого состояла из народных песен и танцев.