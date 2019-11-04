Донецк, 4 ноября, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Режим прекращения огня был нарушен украинскими войсками на территории Донецкой Народной Республики 19 раз за прошедшие сутки. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Минские соглашения

Военнослужащие Украины обстреляли следующие населённые пункты/районы на территории ДНР: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Доломитное, Зайцево, Спартак, Донецк (Вольво-центр, посёлок шахты «Трудовская»), Александровка, Докучаевск, Петровское, Дзержинское, Куликово, Коминтерново.

В ходе обстрелов населённых пунктов ДНР украинские боевики применяли миномёты калибром 120 мм и 82 мм, гранатомёты, вооружение БМП/БТР, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое вооружение. Всего войсками Киева было применено при обстрелах 319 единиц боеприпасов.

В результате обстрела посёлка шахты «Трудовская», расположенного на западе Донецка, была повреждена кровля жилого дома на улице Павлуновского. Жертв и пострадавших среди мирного населения ДНР нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 13 случаях нарушения режима прекращения огня украинскими войсками. В ходе обстрелов была повреждена кровля жилого дома в посёлке Старомихайловка.