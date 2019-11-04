Курск, 4 ноября, 2019, 12:53 — ИА Регнум. В Курске 4 ноября на Театральной площади прошёл митинг-концерт, посвящённый Дню народного единства. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Kurskadmin.ru День народного единства в Курске

В областном центре также прошли приуроченные к празднику молодёжный турнир по футболу, тематическая программа в парке Дзержинского, а также экскурсии: одна — пешеходная, другая — по выставочному центру «Курск — Город воинской славы».

Также куряне смогут принять участие в катании на лошадях, в спортивных состязаниях, посмотреть праздничный концерт и сдать нормативы ГТО. Приуроченные ко Дню народного единства мероприятия продолжатся 5 и 6 ноября.