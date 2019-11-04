Рим, 4 ноября, 2019, 13:17 — ИА Регнум. Защитник футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, играющий за команду «Рома» на правах аренды, попал в сферу интересов команд «Милан» и «Интер». Об этом 4 ноября сообщает Il Tempo.

Светлана Бекетова Крис Смоллинг

По данным источника, также на заключение контракта со Смоллингом также надеется римская команда, которая его арендовала, так как 29-летний игрок удачно начал первую часть сезона в итальянской Серии А и стал популярен у фанатов клуба.

Кроме этого, предполагается, что «МЮ» потребует за футболиста не менее €20 млн.

Отметим, Крис Смоллинг перешёл в «Рому» из-за отсутствия игровой практики в своем клубе, после того как «МЮ» приобрел защитника Гарри Магуайра из команды «Лестер».