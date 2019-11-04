Екатеринбург, 4 ноября, 2019, 12:44 — ИА Регнум. В Екатеринбурге центральным праздничным мероприятием в День народного единства стал митинг-концерт на площади Труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Midural.ru День народного единства в Екатеринбурге

Горожан и гостей областного центра с праздником поздравили вице-губернатор Сергей Бидонько, мэр Александр Высокинский и председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Также утром в Екатеринбурге прошёл крестный ход в честь Казанской иконы Божьей матери.

Отметим, что праздничные мероприятия продолжит театральный марафон в ходе которого выступят творческие коллективы Екатеринбурга.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Екатеринбурге проходит Фестиваль культуры и искусства народов России. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства.