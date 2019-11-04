Киев, 4 ноября, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Исходя из бюджета Украины на 2020 год, экономическими приоритетами нового правительства страны являются возвращение долгов, а также война и безопасность.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Об этом сегодня, 4 ноября, заявил украинский политолог Руслан Бортник.

Эксперт обратил внимание, что на две вышеобозначенные статьи расходов предусмотрено сразу 57% (!) от всех доходов госбюджета-2020.

«Долги — 438 млрд грн, это 37% доходной части бюджета, плюс, как предполагается, возьмут новых на более чем 300 млрд грн… Силовые ведомства — МВД, ГПУ, СБУ, ГБР и другие — 246 млрд грн — 20%», — конкретизирует эксперт.

И лишь на остаток средств, подчеркивает эксперт, финансируется содержание государственного аппарата, социальная сфера, точечные ремонты инфраструктуры и минимальная поддержка сельского хозяйства, поскольку надо же создать условия для экспорта продукции сельского хозяйства из страны.

«Только на инфляцию растут доходы граждан, но не всех — учителям не хватило — сокращены субсидии, не снижены тарифы, отсутствуют точки роста экономики», — подчеркнул Бортник.

ИА REGNUM напоминает, что 3 ноября Кабинет министров Украины под руководством премьер-министра Алексея Гончарука согласовал проект госбюджета на 2020 год ко второму чтению в парламенте. Министр финансов Оксана Маркарова, в свою очередь, пообещала как можно быстрее передать документ в Верховную раду и после подачи представить людям «главный финансовый документ страны».