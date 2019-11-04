Владивосток, 4 ноября, 2019, 12:19 — ИА Регнум. Три человека, в том числе одни ребёнок, погибли в результате столкновения легкового автомобиля с трактором в Спасском районе Приморского края. Об этом 4 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

25.мвд.рф Столкновение легкового автомобиля с трактором в Спасском районе Приморского края

Авария произошла на автотрассе А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток в районе 488-го километра. По предварительным данным, 28-летний водитель легкового автомобиля Toyota Prius врезался в трактор, ехавший в попутном направлении.

В результате ДТП погибли на месте сам водитель Toyota Prius и двое его пассажиров, 24-летняя женщина и ребёнок четырёх лет. Уточняется, что авария произошла в тёмное время суток.

Причины и обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются. Отмечается, что водитель легкового автомобиля ранее дважды привлекался к административной ответственности за превышение скорости.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели человека в результате ДТП на автодороге Екатеринбург — Тюмень в Свердловской области.