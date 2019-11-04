Красноярск, 4 ноября, 2019, 12:07 — ИА Регнум. В Красноярске 4 ноября прошли масштабные гуляния в честь Дня народного единства. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом агентстве молодёжной политики и реализации программ общественного развития.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

Массовые гуляния, включающие в себя фестиваль живой истории, День коренных народов края, акцию «Сибирский хоровод» и фестиваль народов Сибири, прошли на Театральной площади. Всего к празднику присоединились более 5 тысяч человек.

Концерт на главной сцене площади организовали национально-культурные автономии Красноярского края.

Завершится праздничный день световым шоу «Сердце Сибири».

Как сообщало ИА REGNUM, в России 4 ноября празднуют День народного единства.

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