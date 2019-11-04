Нижний Новгород, 4 ноября, 2019, 11:57 — ИА Регнум. Мероприятия в рамках празднования Дня народного единства в Нижнем Новгороде откроются фестивалем национальных культур «Народное единство». С праздником жителей области поздравил губернатор Глеб Никитин, спикер Законодательного собрания Евгений Лебедев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба Заксобрания Нижегородской области Памятник Минину и Пожарскому

«В 2019 году этот важнейший государственный праздник мы отмечаем в преддверии 75-летнего юбилея Великой Победы. У двух исторических дат очень много общего. В 1941 году жители региона, как и три с лишним века назад, вставали на защиту Отечества», — отметил Никитин.

Губернатор пожелал «быть достойными великих предков».

«Пусть не коснётся беда рубежей нашей Родины, а небо всегда будет мирным», — заключил глава области.

Глава Заксобрания Евгений Лебедев напомнил, что ежегодно с 2001 года в Нижегородской области проводится акция «Алтарь Отечества», целью которой является привлечение внимания молодежи к духовным ценностям Родины, героическому прошлому страны и Нижегородского края.

«Убежден, что народное единство и наши совместные усилия будут надежной основой для достижения успехов и побед на благо Нижегородской области и всей России. Желаю вам крепкого здоровья, радости, счастья и благополучия», — сказал Лебедев.

Фестиваль национальных культур будет продолжаться на площади Минина и Пожарского до вчера. хедлайнерами мероприятия станут Анна Седокова, МОТ, HammAli & Navai. Завершится празднование 800 залпами праздничного алюта — в честь предстоящего 800-летнего юбилея Нижнего Новгорода.

Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии праздничных мероприятий Нижегородская область присоединилась к всероссийской акции «Ночь искусств». Также в течение двух дней — 3 и 4 ноября проходит гастрономический фестиваль «Кухни народов России». Здесь развернут мобильный фудкорт. На рыбной ярмарке гостям предлагают рыбу и морепродукты Азовского и Чёрного морей, водоёмов Волго-Каспия и рек средней полосы России, а также рыбу Северного бассейна. Также можно попробовать белого амура стерлядь и копченого леща местного производства по выгодным ценам.