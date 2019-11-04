Вашингтон, 4 ноября, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 4 ноября сообщается на сайте лиги.

Michael Miller

Кузнецов отметился двумя результативными передачами в матче с «Калгари Флэймз» (4:2). Главной звездой дня стал его партнёр по команде Якуб Врана, который в игре с «Калгари» оформил хет-трик.

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Второй звездой признан форвард «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн, который во встрече с «Анахайм Дакс» (4:2) отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

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