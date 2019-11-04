Ливерпуль, Великобритания, 4 ноября, 2019, 12:04 — ИА Регнум. Полузащитник футбольного клуба «Ливерпуль» Адам Лаллана может сменить чемпионат английской Премьер-лиги (АПЛ) ни китайский или американский, утверждает 4 ноября Daily Mail.

John Jones Адам Лаллана

По информации источника, 31-летним футболистом интересуются неназываемые клубы североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) и чемпионата Китая по футболу.

При этом отмечается, что текущий контракт Лалланы с «Ливерпулем» закончится летом 2020 года и в настоящее время о его продлении ничего не известно.

Также, предполагается, что руководство «Ливерпуля» предложит игроку новый контракт в январе 2020 года, хотя до этого последний уже сможет заключить с другим клубом предварительное соглашение.

Отметим, в нынешнем сезоне Адам Лаллана сыграл пять матчей за «Ливерпуль» в АПЛ и отметился в них одним голом.