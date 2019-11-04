Киев, 4 ноября, 2019, 11:37 — ИА Регнум. Украинский эксперт Валентин Землянский в своем комментарии размышляет над тем, кто сейчас в глобальном контексте контролирует украинскую энергетику.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Он напоминает, что энергетика на Украине всегда была президентским бизнесом, так повелось еще с 1998 года, когда был создан «Нафтогаз» с четким ориентиром на решение финансовых вопросов администрации тогдашнего президента Кучмы. Такое положение дел сохранялось до 2014 г., когда транснациональные компании решили, что негоже столь лакомый кусок отдавать на откуп «местным папуасам».

«Формализация передачи контроля произошла под эгидой либерализации рынков газа и электроэнергии с последующим изменением принципов корпоративного управления монополистами. В результате управленческий контроль постепенно начал переходить под так называемые независимые наблюдательные советы. А вслед за управленческим, — и контроль за финансовыми потоками. Ну, и менеджмент, естественно, не остался в накладе», — отмечает Землянский.

Эксперт приводит в пример ситуацию в компании «Центрэнерго», на деятельность которой, по его информации, влияет олигарх Игорь Коломойский.

«Поговаривают, что благодаря его чуткому руководству из прибыльной генерации государственная «Центрэнерго» уже сгенерировала 1,5 млрд убытков. Принцип простой: закупка угля подороже, продажа на ферросплавные заводы электроэнергии — подешевле… В итоге продолжаем наращивать импорт угля, открываем импорт электроэнергии — и не откуда-то, а из страны-агрессора. Систему лихорадит, показатели экономики падают», — отмечает он.

Также Землянский уверен, что в ближайшее время население Украины ждет значительный рост тарифов на газ и электроэнергию.

«Тарифы на газ для населения — принцип остался без изменения, значит, ждем 20% роста в ближайшее время. Промышленность уже пошла (с 1 ноября «Нафтогаз Украины» повысил цены на природный газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов на 19,6% — ред.)… Субсидионная схема — без изменений, только в несколько ужатом варианте. Дискуссия относительно тарифов на электроэнергию для населения — уже на повестке дня», — подчеркивает он.

При этом специалист отмечают странную реакцию власти на происходящее в энергетике:

«Профильное министерство не замечает, профильный комитет парламента не видит, президент не в курсе. Обещал спросить Гончарука и разобраться. То ли не спросил, то ли не разобрался, то ли пошел по пути предшественников, ведь бывший президент Порошенко, как говорится, «ні пари з вуст» (хранил полное молчание — ред.), что наталкивало на подозрения в финансовой удовлетворенности происходящими событиями», — заявил Землянский, отмечая, что последний вариант наиболее вероятный.

Резюмируя, эксперт назвал происходящее сейчас на Украине «ноябрьской энергомеланхолией».

ИА REGNUM напоминает, что летом, рассуждая о положении дел в украинской энергетике, президент Зеленский заявил, что она очень монополизирована.

«В ближайшие пять лет мы объединим наши электросети с европейскими, интегрируемся в европейский рынок и сделаем все возможное, чтобы стать по-настоящему энергетически независимыми, — увеличим добычу нефти и газа, создадим условия для развития альтернативных источников энергии. Вместе с программой энергосбережения это сделает нашу экономику более эффективной», — пообещал он.