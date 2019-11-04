Киев, 4 ноября, 2019, 11:42 — ИА Регнум. Никаких «сюрпризов» или «роста экономики на 7−8%» в бюджете Украины на 2020 год не предполагается. Об этом сообщил экономист Алексей Кущ изданию ГолосUA.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

Эксперт отметил, что в бюджете также не предусматривается рост социальных стандартов. «Разве что микроскопическое увеличение пенсии всем пенсионерам на 150 гривен — и то, только к декабрю 2020 года», — отметил Кущ.

Эксперт подчеркнул и то, что отличаться бюджет на 2020 год от бюджета текущего года не будет. «Он практически тот же, разработанный на основе старых макроэкономических прогнозов… Более того, он разработан… на основании тех социальных стандартов и социально-экономической политики прошлой власти, которые применялись в бюджетах последних лет», — подвел итог сказанному эксперт.

ИА REGNUM ранее сообщало, украинское правительство приняло проект бюджета на 2020 год. Как отмечал депутат Рады Алексей Гончаренко, в бюджете на 2020 год не предусмотрено повышение зарплаты учителям.

Правительство Украины приняло проект бюджета на 2020 год