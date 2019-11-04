Улан-Удэ, 4 ноября, 2019, 11:25 — ИА Регнум. На центральной площади Советов Улан-Удэ 4 ноября состоялась праздничная акция, посвящённая Дню народного единства. По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, этот праздник имеет для многонациональной Бурятии особенное значение.

Иван Шилов ИА REGNUM Монумент Мать Бурятия

При этом он отметил в своей речи, что в этот день у местных жителей есть два повода для праздничного настроения.

«Сегодня не только День народного единства, сегодня у нас ещё и годовщина вступления республики в Дальневосточный федеральный округ. Можем уже подвести некоторые итоги», — заявил он.

При этом он перечислил основные достижения, которые стали возможны благодаря подписанному год назад указу президента России Владимира Путина о переводе двух регионов из Сибирского федерального округа в ДФО.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее итоги первого года республики в ДФО подвёл министр по развитию Дальнего востока и Арктики Александр Козлов. По его словам, все механизмы, льготы и привилегии уже должны приносить ощутимые результаты для людей. Он добавил также, что это только начало.

Подробнее: В Бурятии подвели итоги первого года в ДФО — «Это только начало»