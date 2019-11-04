Москва, 4 ноября, 2019, 11:25 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отправил поздравительное письмо главе Российской Федерации Владимиру Путину по случаю Дня народного единства. Об этом 4 ноября сообщается на официальном сайте президента Южной Осетии.

Южная Осетия и Россия

«Этот праздник призван еще раз напомнить о необходимости сплоченности и единения, о том, что только вместе можно добиваться реальных изменений в жизни страны, делать ее сильной и процветающей», — говорится в поздравительном послании Анатолия Бибилова.

Глава Южной Осетии пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, счастья и благополучия, народу России — мира, добра и процветания.