Богданович, Свердловская область, 4 ноября, 2019, 11:16 — ИА Регнум. На автодороге Екатеринбург-Тюмень в Богдановичском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия аварии

По предварительной информации дорожной полиции, 3 ноября в 23:46 по местному времени в аварию попал автомобиль «Форд Фокус», которым управлял 22-летний водитель. Молодой человек не справился с управлением на 112 км Тюменского тракта и машина вылетела в кювет и перевернулась.

В результате ДТП водитель автомобиля погиб на месте, а двое пассажиров машины получили травмы и доставлены в больницу Богдановича.

Отметим, что в момент аварии ни водитель, ни пассажиры не были пристёгнуты ремнями безопасности.