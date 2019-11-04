Салехард, 4 ноября, 2019, 11:06 — ИА Регнум. На Ямале в День народного единства пройдёт более 100 разнообразных мероприятий. Помимо митингов и праздничных концертов, состоятся квесты, викторины, будет работать выездной чум, где жителям арктического региона расскажут о быте и укладе народов Севера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте культуры.

Yanao.ru День народного единства на Ямале

Кроме того, Центр национальных культур в Салехарде пригласил присоединиться к празднованию Дня народного единства иностранных гостей — организовал мастер-классы по живописи и графике, которые проведут 16 художников из Санкт-Петербурга, Казахстана, Эстонии и Литвы.

В канун Дня народного единства учащиеся и педагоги школы № 8 в ямальском городе Лабытнанги организовали флешмоб «Россия — это мы!». Ребята выстроились во дворе школы в слова «Россия + Ямал».