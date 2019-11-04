Алиханов рассказал, что осталось за кадром поездки Путина в Калининград
Калининград, 4 ноября, 2019, 10:59 — ИА Регнум. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на своей странице в социальной сети Instagram рассказал о некоторых подробностях рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась 31 октября в ходе поездки главы РФ в регион.
Губернатор области также рассказал о ситуации о вывозе товаров, изготовленных из вторичного жилья, получив поддержку Путина в вопросах переработки отходов. «В ближайшее время ждём изменения ситуации на таможне», — отметил Алиханов.
Ранее ИА REGNUM сообщало о рабочей поездке президента России Владимира Путина в Калининградскую область. Глава государства провёл встречу с представителями общественности региона в городе Светлогорске и провёл заседание президиума Государственного совета, на котором обсуждались вопросы развития здравоохранения.